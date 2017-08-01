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精索静脉曲张能怀孕吗

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2017-08-1339健康网
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　　由于现在的工作压力以及生活压力都是非常大的，所以使人们整天处在了各种忙碌之中，整个人的神经也总是在紧绷的一个状态，长期下去就会使人们患者各种各样的疾病，其中有些男性朋友患上了精索静脉曲张，我们都知道精索静脉曲张疾病的危害是不容小视的，那么精索静脉曲张能怀孕吗?

　　精索静脉曲张能怀孕吗

　　精索静脉曲张对于男性朋友的生育能力是有很大影响的，在患有精索静脉曲张之后到底能不能怀孕主要还得看患者的精子质量，通过调查我们发现，有些精索静脉曲张疾病的患者没有明显的症状，但是精子的质量却不高，所以说为为以防万一，在患有精索静脉曲张疾病之后，都需要做一个精索睾丸的彩超以及精液的检查，对于精索静脉曲张的病情程度以及精子的质量做出明确的检查，从而判断对怀孕到底有没有影响。

　　在日常生活中一定要做好精索静脉曲张疾病的预防，在平时不要长久的站立，也不要长久的坐立，长久站立或者是坐立都是不好的一种行为，很多的男性朋友因为工作的关系，不得已长时间的站着或者是坐着，其实可以在每隔四十五分钟的时候就起来稍微活动一下，另外也不要长时间的做剧烈的运动，也会使精索静脉曲张发生的。

　　精索静脉曲张能怀孕吗?精索静脉曲张的发生对于男性朋友的生育以及生精能力都是有很大影响的，当男性朋友患上精索静脉曲张之后到底能不能怀孕的话，主要是取决于精子的质量了，有些患者虽然没有明显的一些症状，但是精子的质量却不是很高，这种情况下对于怀孕就有很大的影响了。

综合
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