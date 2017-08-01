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精索静脉曲张有哪些危害呢？精索静脉曲张术后注意事项有哪些？

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2017-08-1239健康网
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如今，越来越多的男科疾病出现在小伙伴身上，给他们生活和工作带来了很大的影响，同时心理也承受着很大的压力，而精索静脉曲张就是其中一种。那么，精索静脉曲张有哪些危害呢？精索静脉曲张术后注意事项有哪些？

 

精索静脉曲张的危害

 

1、导致不育

精索静脉曲张容易造成部分组织缺氧,继而致使部分组织垃圾无法排出,导致睾丸的产精组织、精子的活跃均受到影响,极其易出现弱精症或死精症,引发男同胞不育。

 

2、影响性欲

部分精索静脉曲张的病人,阴囊会有不舒适的感应,比如私处坠落、肿痛、寒凉等,造成男同胞不能齐集注意力,从而使先生的欲望受到影响。

3、精子质量

由于精子的结合与生长,都在低温的境况下结束的,不过精索静脉曲张引起私处热度上升，因此,这不仅影响男生的生精功能,还造成精子品质下降。

精索静脉曲张术后的注意事项

 

1、运动别过量

有些小伙伴患有精索静脉曲张,是由于活动量过大,特别是武功以及特别工作的人,运动量十分大，并且都是很剧烈的，这种情况很容易再次引起精索静脉曲张的问题。因此手术之后先暂时远离运动。

 

2、避免久站

由于长期站立，导致局部血液循坏不佳，极易再发精索静脉曲张。因此，建议这种病手术之后尽量避免久站，适当切换成坐着或躺着。

 

3、克制欲望

年轻小伙伴总是血气方刚，导致房事过于频繁。不过生殖器官长期处于充血的状态，极易引发精索静脉曲张的问题，所以，建议小伙伴手术之后不要进行房事，先禁欲一段时间。

 

4、衣着合适

有些小伙伴紧跟潮流，喜欢穿一些比较紧的裤子，其实过紧的裤或不透气，容易造成精子质量下降。所以说，建议小伙伴不管是内裤还是外裤，尽量挑选一些透气功能比较好的布料，使生殖器官可以透气以及散热。

以上就是关于“精索静脉曲张有哪些危害呢？精索静脉曲张术后注意事项有哪些？”的详细介绍，希望对你们有所帮助！


 

 



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