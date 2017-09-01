40岁还想生二胎？先检查自己的卵巢是否还能生

卵巢是产生卵子的生殖内分泌器官，是“卵子”的仓库。随着年龄的增长，“仓库”逐渐变小，女性的生育能力就会逐渐下降了，特别是到了35岁以后，生育能力减退的速度更是明显加快，到了40岁以后就呈直线下降了。

那么，如何才能评估自己的卵巢是否还有生育二胎的条件？

妇科超声 （阴道超声是首选）

由于腹部超声需要在憋尿的情况下进行，对卵巢内的小卵泡分辨率有限，故评估卵巢时，还是首选阴道超声。而对于无性生活的女性（如青春期多囊卵巢综合征患者），则可以选择肛门超声。评估卵巢功能时，在月经周期的任何时期均可以行阴超，但最能准确反映卵巢“库存”的是在月经来潮的第三天左右。

在B超下，我们可以看到卵巢里有很多的小卵泡，这些小卵泡就是卵子住的“小小房子”，在医学上称之为“窦卵泡”，窦卵泡的多少能很好地反映出“库存”的量。但又由于超声有一定的主观性及经验性，再加上不同医生的技术可能会存在一定的差异，因此，有时评估的结果也会存在有一些差异。





基础性激素检测（即常说的性激素五项或六项）

和女性的“大姨妈”一样，性激素也是呈周期性变化的，不同的时间，检测性激素的意义是不同的，用来评估卵巢“年龄”的话，我们一般选择在在月经的第2-5天来检测。而对于月经稀发或已经闭经3-6个月、B超提示卵泡小于1cm者，则可直接检测。

性激素五项或六项，顾名思义，就是含有5种或6种激素，分别为促卵泡激素（FSH）、黄体生成素（LH）、雌激素（E2）、孕激素（P）、雄激素（T）、泌乳素（PRL）。而能反应卵巢年龄的是前面三项，其他几项则是反映女性体内的其他内分泌状况，但对于不孕或者备孕女性来说，通常一起检测这几种激素情况。

当FSH>40 IU/L，提示卵巢功能已衰竭，“仓库”已基本上变成一个没有容纳空间的实体小房子，即已经几乎没有库存量了；当FSH>10 IU/L或FSH/LH>2-3.6，往往提示卵巢储备功能减退；或者这两项正常，而E2> 80pg/ml，则提示卵巢已开始进入早期衰退阶段。

出现这几种情况的女性朋友们应该高度重视起来，需要联合其他几项检测指标来共同评估下卵巢功能。若已确诊卵巢储备功能减退，一般建议尽早怀孕，不孕者应积极进行相关干预，必要时可进行辅助生育治疗。





对于高龄及卵巢储备功能减退的女性可以直接进行“试管婴儿”助孕治疗。

当LH/FSH>2-3时，可能是多囊卵巢，虽然这种情况往往提示卵巢内“库存量”大，但却有另一方面的困扰，即会出现月经稀发，经常无正常排卵，进而导致不孕，对于这类女性，也应该到生殖中心就诊，以全面评估内分泌状态，进行生育指导。

“多囊卵巢”的患者中(可能合并其他因素)，最终需要“试管婴儿”助孕的约占8-10%左右。

此外，还可以通过抗苗勒氏管激素（AMH）检测来评估卵巢功能。。一般来说，18-29岁AMH的参考值为2.0-2.5ng/ml；29-37岁约为2.0ng/ml左右 ，>37岁会更低，绝经后将检测不到AMH。

目前，国内外研究表明，AMH<(0.5-1.1)ng/ml，往往预示卵巢功能减退；而AMH>11.8ng/ml，则可能与多囊卵巢有关。

指导专家：广东省妇幼保健院生殖健康与不孕症科，刘风华主任医师

