39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 不孕不育 > 不孕不育新媒体 > 正文
综合
问医生

因为宫寒所以痛经？错啦，中医根本没有宫寒这个说法！

不孕不育文章排行榜
2017-09-1739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广州中医药大学第一附属医院妇科叶敦敏教授谈到，宫寒只是一种流传于民间的说法，是一种老百姓容易理解的说法，在中医经典里面并没有宫寒的描述，“寒冷”在中医里面是一种阳虚的症状，老百姓谈到的宫寒不孕更多是指中医里面的肾阳虚的问题。

　　近年来，适龄夫妻不孕不育的比例一直在逐年升高，而在女性不孕的原因中，宫寒的点击率总能排到前三名。不少人只要想到女性不孕，总习惯性归罪到宫寒的头上。宫寒是否真的是女性不孕的罪魁祸首？


　　中医无宫寒之说

　　“我结婚多年一直怀不上，是不是宫寒”

“我进行过试管还是怀不上，是不是宫寒”

“我内膜薄，是不是宫寒”

“我来经常腹部发凉，是不是宫寒”

“我冬天怕冷，是不是宫寒”……

广州中医药大学第一附属医院妇科叶敦敏教授表示，宫寒只是一种流传于民间的说法，是一种老百姓容易理解的说法，在中医经典里面并没有宫寒的描述。

“寒冷”在中医里面是一种阳虚的症状，老百姓谈到的宫寒不孕更多是指中医里面的肾阳虚的问题。但因为老百姓对肾阳虚比较容难以理解，所以一般还是以“宫寒”来指代。


　　从中医角度来说宫寒并不是指“子宫寒冷”，中医上说的子宫，又叫胞宫，从子宫所处的位置看，子宫位于盆腔中央，膀胱和直肠之间。正常成年未孕女子子宫呈前倾前屈位，子宫的固定装置主要是盆膈和阴道的承托和韧带的牵引固定。四对韧带是子宫阔韧带、子宫圆韧带、子宫主韧带、骶子宫韧带。

子宫是一个高度温热的器官，子宫所处的位置是女性身体血运最丰富的地方，一般很难会寒冷。

　　宫寒，即中医中的肾阳虚，肾阳虚导致冲任二脉的气血流通不畅，阳虚出现内寒，而这个内寒并不是表现在子宫寒冷，而是更多的表现在全身性的一个临床症状，比如神疲乏力、精神不振、活力低下、易疲劳、怕冷畏寒、一吃到冷的食物就感觉头疼，拉肚子等；从生殖来说，女性会感觉小腹胀痛，月经失调、甚至闭经；月经期延后、量少、色暗、有块或痛经；子宫、卵巢、乳房易生肌瘤、囊肿、增生等。


　　宫寒不一定会导致不孕

　　在生殖问题中，肾阳虚的女性会出现月经方面的问题，但并不能说阳虚就一定会导致不孕的发生，很多阳虚的女性照样能正常怀孕。

阳虚的女性在体质上多表现为畏寒怕冷、手脚冰凉，体质比常人弱，容易疲倦，不管什么天气都容易四肢冰冷、唇色苍白，少气懒言，嗜眨乏力，白带清稀，易腹泻，排尿次数频繁，性欲衰退，喜欢吃热的食物等。

“中医讲究望闻问切，并不是说一出现某些症状就一定是阳虚的体质。此外，在我的门诊中，真正肾阳虚体质的女性很少，大概100个患者里面只有2-3个。肾阳虚体质的女性在北方会比较多见，南方会少一些。”叶敦敏教授说。

　　叶敦敏教授强调，只有部分女性因为阳虚问题而导致了对其内分泌产生严重影响才会出现不孕问题，所以女性们无需一碰到不孕问题就着急往宫寒上靠。

　　另外，不少女性都会误以为吃冷饮、吹空调会引发宫寒，对子宫不利。叶敦敏教授辟谣道：“有的人爱吃冷食，有的人爱吃热的食物，不同人对冷食的耐受程度也不同。只要吃冷饮后身体没有不适，说明体内正气可抵御外邪，代表冷饮对身体健康无不良影响。如有些体质偏阴虚的人就偏爱吃冷食，吃冷饮才舒服，身体也耐受得了，就没必要杞人忧天了。”

　　但值得注意的是，女性虽然不会因为吃冷饮就导致宫寒，但是在寒冷的冬季还是少吃生冷食物为妙，炎热的夏季也不应该过食冷饮等冰冷的食物，在月经期则不建议淋雨、冲冷水澡、躺在湿地上，此时身体抵抗力弱，易为寒邪入侵；也得注意私处卫生，免得病菌经阴道上行感染子宫腔。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫寒

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈