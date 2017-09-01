因为宫寒所以痛经？错啦，中医根本没有宫寒这个说法！

核心提示：广州中医药大学第一附属医院妇科叶敦敏教授谈到，宫寒只是一种流传于民间的说法，是一种老百姓容易理解的说法，在中医经典里面并没有宫寒的描述，“寒冷”在中医里面是一种阳虚的症状，老百姓谈到的宫寒不孕更多是指中医里面的肾阳虚的问题。

中医无宫寒之说

“我结婚多年一直怀不上，是不是宫寒”

“我进行过试管还是怀不上，是不是宫寒”

“我内膜薄，是不是宫寒”

“我来经常腹部发凉，是不是宫寒”

“我冬天怕冷，是不是宫寒”……

广州中医药大学第一附属医院妇科叶敦敏教授表示，宫寒只是一种流传于民间的说法，是一种老百姓容易理解的说法，在中医经典里面并没有宫寒的描述。

“寒冷”在中医里面是一种阳虚的症状，老百姓谈到的宫寒不孕更多是指中医里面的肾阳虚的问题。但因为老百姓对肾阳虚比较容难以理解，所以一般还是以“宫寒”来指代。





从中医角度来说宫寒并不是指“子宫寒冷”，中医上说的子宫，又叫胞宫，从子宫所处的位置看，子宫位于盆腔中央，膀胱和直肠之间。正常成年未孕女子子宫呈前倾前屈位，子宫的固定装置主要是盆膈和阴道的承托和韧带的牵引固定。四对韧带是子宫阔韧带、子宫圆韧带、子宫主韧带、骶子宫韧带。

子宫是一个高度温热的器官，子宫所处的位置是女性身体血运最丰富的地方，一般很难会寒冷。

宫寒，即中医中的肾阳虚，肾阳虚导致冲任二脉的气血流通不畅，阳虚出现内寒，而这个内寒并不是表现在子宫寒冷，而是更多的表现在全身性的一个临床症状，比如神疲乏力、精神不振、活力低下、易疲劳、怕冷畏寒、一吃到冷的食物就感觉头疼，拉肚子等；从生殖来说，女性会感觉小腹胀痛，月经失调、甚至闭经；月经期延后、量少、色暗、有块或痛经；子宫、卵巢、乳房易生肌瘤、囊肿、增生等。





宫寒不一定会导致不孕

在生殖问题中，肾阳虚的女性会出现月经方面的问题，但并不能说阳虚就一定会导致不孕的发生，很多阳虚的女性照样能正常怀孕。

阳虚的女性在体质上多表现为畏寒怕冷、手脚冰凉，体质比常人弱，容易疲倦，不管什么天气都容易四肢冰冷、唇色苍白，少气懒言，嗜眨乏力，白带清稀，易腹泻，排尿次数频繁，性欲衰退，喜欢吃热的食物等。

“中医讲究望闻问切，并不是说一出现某些症状就一定是阳虚的体质。此外，在我的门诊中，真正肾阳虚体质的女性很少，大概100个患者里面只有2-3个。肾阳虚体质的女性在北方会比较多见，南方会少一些。”叶敦敏教授说。

叶敦敏教授强调，只有部分女性因为阳虚问题而导致了对其内分泌产生严重影响才会出现不孕问题，所以女性们无需一碰到不孕问题就着急往宫寒上靠。

另外，不少女性都会误以为吃冷饮、吹空调会引发宫寒，对子宫不利。叶敦敏教授辟谣道：“有的人爱吃冷食，有的人爱吃热的食物，不同人对冷食的耐受程度也不同。只要吃冷饮后身体没有不适，说明体内正气可抵御外邪，代表冷饮对身体健康无不良影响。如有些体质偏阴虚的人就偏爱吃冷食，吃冷饮才舒服，身体也耐受得了，就没必要杞人忧天了。”

但值得注意的是，女性虽然不会因为吃冷饮就导致宫寒，但是在寒冷的冬季还是少吃生冷食物为妙，炎热的夏季也不应该过食冷饮等冰冷的食物，在月经期则不建议淋雨、冲冷水澡、躺在湿地上，此时身体抵抗力弱，易为寒邪入侵；也得注意私处卫生，免得病菌经阴道上行感染子宫腔。