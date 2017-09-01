不想生孩子，为什么医生说“最好的选择”是吃避孕药？

核心提示：避孕药服用太久会影响生育？谣言or事实？

对医生而言，其实口服避孕药是“最好的选择”。但就是这个“最好的选择”，却没有得到大家的认同，甚至有抵触情绪。激素太多、会导致乳腺癌、让人长胖……关于避孕药的传言太多太多，你是否也曾中过招呢？

1.短效避孕药必须每天同一个时间服用，不然药就会失效

没那么可怕啦，只要你每天记得服一次，药效都会保持不变。事实上，即使你偶尔有一天没吃，也没必要在第二天同时吃两颗。

不过，也有例外：如果你服用的是单孕激素丸，也就是迷你避孕丸，那么就需要每天定点定时定时服用，否则效果会打折扣。

2.避孕药=激素

并不绝对。激素也就是荷尔蒙，其本身并没有好坏之分，且每种避孕药的激素类型和数量都不同。目前的短效口服避孕药中激素含量远低于人体分泌，不会对你身体造成负面影响。

3.避孕药让人长胖

不是真的。美国研究人员针对目前市面上最常见的44种避孕药和避孕贴进行了深入分析,结果显示，没有证据表明服用避孕药会导致人的体重增加。





4.避孕药服用太久会影响生育

迄今为止，仍未有任何研究证明，避孕药本身会影响你将来的生育能力。那为什么有些人会在服药20年后无法怀孕呢？

好吧，我们先来看看，服用这么久的药，你此时都多大年龄了？年龄的增加肯定也是导致生育力下降的一个重要因素。如果你40岁才停止服药，那肯定会觉得怀孕困难。并且如果你当初避孕的目的是因为月经不调、有多囊卵巢综合症或者子宫内膜异位症等，一旦你停止避孕，这些问题可能会又重新缠上你，从而影响你的生育能力。

5.偶尔要停止下服药

除非你想怀孕了，没有任何医学上的原因，让你需要暂时停止服用短效避孕药。如果你的身体很好，一直服用是没问题的。

6.避孕药会导致血栓

是的，避孕药确实会增加血栓的风险——从0.04%到0.18%（仍然很小）。不过，避孕药不是造成血栓的主要原因。

如果你有其他的风险因素，如个人或者家族的血栓病史、吸烟、肥胖、高血压、心血管、偏头痛等等，那么医生可能会给你推荐节育环和避孕套，后两者不会增加你的风险。





7.备孕前几个月应该停服避孕药，以让体内的激素完全排出

美国西北大学范伯格医学院妇产科系副教授Lauren Streicher表示，这些激素基本上会在一天之类就能从你体内排出。另外，在你停服避孕药后怀孕是可能的，而且也是安全的。备孕前停服避孕药的唯一原因，只是给你自己一些时间开始定期排卵而已。

8.服药期间，你仍有不小的可能性“中奖”

实际上，避孕失败率取决于不同的避孕方法。以下是美国古特马赫研究所总结的常见避孕方式失败率：

避孕套：完美使用时的失败率是每年2%，不完美使用时是18%；

口服避孕药：完美使用时，失败率低于1%，不完美时9%；

宫内节育器：失败率低于1%；

注射避孕针：完美使用时，失败率低于1%，不完美时6%；

避孕膜：完美使用时，失败率6%，不完美时12%；

女用避孕套：完美使用时，失败率5%，不完美时21%；

体外射精：好吧，虽然已经被普及无数次这个方法有点坑爹，但它也并没有大家想象的那么无用。据统计，体外射精完美使用时，避孕失败率4%，不完美时22%（比女用避孕套还高有没有）。

9.35岁后就不能服用避孕药

只要你身体健康，大龄女性仍然可以服用避孕药。但如果你吸烟，长得比较胖，有个人或者家族血栓史、高血压或者其他疾病，就不应该服用。另外，如果你有乳腺癌，那么也不能使用激素避孕。

10.上环只适合那些已经生了孩子的人

大错特错。事实上，美国儿科学会建议宫内节育环是“青少年的第一选择”，因为它非常有效！所以觉得口服避孕药比较麻烦的人，也可以尝试下这一选择。