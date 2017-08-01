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引起男性不育的5种疾病

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2017-08-1939健康网
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核心提示：哪些疾病会引起男性不育？生殖系统疾病是男性不育的诱因之一，你知道哪些疾病会引起男性不育吗？

　　哪些疾病会导致男性不育？引起男性不育的原因有很多，与生殖系统有关的疾病也是常见原因之一，对于不少患上不育症的男性而言，针对原发疾病的治疗会有更显著的效果。你知道哪些疾病会引起男性不育吗？

    引起男性不育的5种疾病

　　一、隐睾

　　医学上将睾丸位置异常或没有降至阴囊都称为隐睾症。据统计，约有10%的新生儿和2%的幼儿会发现睾丸位置异常现象。

　　以往认为，只有双侧隐睾才会影响生育，但近年发现，单侧隐睾的不育率约占67%以上。尽管从道理上讲，单侧睾丸完全可以代偿两个睾丸的作用，但实际上，单侧隐睾由于受温度的不良影响，相应产生抗精子的某种抗体，从而使对侧正常的睾丸失去制造精子的作用。这种称为“血睾障碍”的不育症，发生睾丸肿瘤的机会也比正常男人多，而且，由于传统观念的错误认识，至今仍未引起人们的重视，一般都是婚后才发现不育，这时治疗效果往往不如儿童时期。

　　二、沙眼衣原体感染

　　也许，沙眼会引起男性不育的研究结论会让你大吃一惊。事实上，由于沙眼衣原体的感染，会引起男性、输精管炎和附睾炎以及性功能障碍。更由于输精管炎症而使精子活动能力减弱，进而引起不育。


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