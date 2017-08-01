精索静脉曲张手术效果

不孕不育这个问题现在在社会上比较普遍常见，家庭不孕不育第一反应是因为女方身体不适，其实不然，现在可能是因为家庭生活压力大或者来自社会的压力，男性也经常情绪反常，失眠等，长久下来身体也有一些不适的反映，比如精索静脉曲张，主要表现为男性下体时有疼痛，发病率基本占男性疾病的三分之一，而且发病都在身体的左侧，男性精索静脉曲张手术效果怎么样呢。

首先我们先了解一下什么是精索静脉曲张手术，精索静脉曲张手术是医生通过腹腔镜结合智能导航成像系统和显微技术，在腹腊后以及腹股沟管内进行双重结扎，目的是阻止坏的精物质返流内侧，术后降低睾丸的温度，改善精液品质，提高自然受孕率，也就是精索静脉曲张直接影响到是否正常生育的问题。那么精索静脉曲张手术效果如何呢?

精索静脉曲张手术效果目前在医学上是比较成功的，通过专业的手术在腹腔置入操作镜，在电视直视下操作高位结扎，创作小，患者受到的痛苦也减小，避免了开刀后的副作用以及疼痛感，该手术主要是预防男性不孕不育。精索静脉曲张患者通过手术对精子质量有明显的改善，生育能力得以恢复，使得怀孕能力得以提高。

男性患精索静脉曲张由多种原因引起，精索静脉瓣缺或者功能不良导致了血液反流、周边组织比较薄弱、男性睾丸发痛不全、站立太久影响精索静脉回流等因素，医学上的名词，我们都不太懂，通俗的话就是男性体内精索静脉血液反流引起。如果已经被查出这一病情，通过精索静脉曲张手术效果还是很不错的。目前已由大多数患者得到证实。

患有精索静脉曲张的男性，平时要特别忌烟忌酒，注意饮食清淡为主，控制活动量防止重力劳动，尤其对夫妻生活也要节制，由于精索静脉曲张和男性对夫妻生活要求频率也有一定的关系，性器官常常过度充血会引发精索静脉曲张，适宜的夫妻生活有助于身体健康，关注身体健康才能有更美好的生活。