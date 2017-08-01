精索静脉曲张手术疼吗 精索静脉曲张术后有哪些注意事项

精索静脉曲张是男性人群当中常见高发的泌尿系统疾病，会给患者造成下腹坠胀疼痛、阴囊坠胀等诸多不适症状，尤其是精索静脉曲张严重的还会影响到正常的生育功能，因此一旦确诊后需要及时采取治疗措施进行治疗。那精索静脉曲张手术疼吗?精索静脉曲张术后有哪些注意事项呢?下面我们一起来详细了解一下!

精索静脉曲张手术疼吗?

而对于患者来说，他们对精索静脉曲张手术疼吗这个问题是非常关注的。相关医生表示精索静脉曲张只是一个很小的手术，目前主要以微创无痛的治疗方式为主。在手术过程中患者会在局部麻醉的作用下，毫无感觉地完成手术，并且由于是微创手术，因此患者的创口较小，在术后麻药退去以后也不会出现难以忍受的疼痛，同时也能够很方便地做好相关的护理事项。

那精索静脉曲张术后有哪些注意事项?

(1)精索静脉曲张术后一定要卧床静养一周，切勿在术后不顾医生的嘱咐强行下地，这样是不利于恢复的。也有可能会导致生殖器充血而影响手术的效果，因此患者在术后千万不要一意孤行而完全不顾医嘱行动。

(2)精索静脉曲张术后一个月内都需要禁止性生活，以免对患处造成二次伤害。欢愉享受的相关事宜建议还是能够尽量推后，毕竟等到身体全部康复了，自己的心里大石头才能最终放下，那么这个时候再谈享受自然也轻松得多。

(3)在术后的饮食护理当中注意做好清淡高营养的饮食，暂时不要吃辛辣刺激的食物，另外也不要吃海鲜类发物，只有做好全方位的护理才能够使自己更快恢复健康。生活患者不遵照医嘱戒口静养的个案不再少数，但是最终影响到治疗效果的几乎是百分百的。

以上就是关于精索静脉曲张手术疼吗的相关内容介绍，毫无疑问精索静脉曲张疾病的发生给男性的工作与生活都带来了极大的影响，并且会在很大程度上威胁男性的生理健康，为了避免疾病发生带来的伤害，建议男性朋友在日常生活中注意做好预防工作，养成一个良好的生活习惯，以更好地规避疾病发生的风险。同时也需要提醒广大男性朋友，精索静脉曲张并非是无关痛痒的病症，一定要在疾病发生后积极应对积极治疗。