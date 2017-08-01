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精索静脉曲张阳痿怎么办

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2017-08-1239健康网
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　　精索静脉曲张阳痿都是很常见的男科疾病，并且这两种疾病都有可能会影响到男性的生育能力，所以说对于精索静脉曲张与阳痿疾病都是不可小视的，不过有些男性朋友在患上精索静脉曲张之后及时的进行了手术治疗，可是在手术治疗之后出现了阳痿的现象，那么精索静脉曲张阳痿怎么办呢?

　　精索静脉曲张阳痿怎么办

　　当患有精索静脉曲张疾病并做了手术治疗后出现了阳痿症状时，患者首先要对自己的饮食做出相应的调整，可以多吃一些含有丰富高蛋白的食物，也要选择一些壮阳类的食物，以保证自己的精子活力有所增加，并且使自己的性能力有所提升，在日常生活中最常见的壮阳食物有动物内脏以及韭菜等多种食物，要做到戒烟戒的坏习惯，也要避免辛辣以及刺激性的一些食物。

　　当然还可以对自己的患病部位以及腿部进行按摩，把两只手分别放在两条小腿的两侧，从踝部向膝关节的部位开始揉搓小腿的肌肉，有利于静脉血的回流，如果说患者的病情比较严重的话，可以让家属帮助进行按摩，使病情得到有效的缓解。

　　另外患者在每天的时候还要适当的坚持做一些户外运动，可以多走走路，走路对于静脉曲张疾病有着很好的预防，并且走路也不会使自己太累，每完成一次行走的时候，足底部就会如同泵一样把血液倒流回去，避免血液发生了倒流的压力给患病处造成了伤害。

　　精索静脉曲张阳痿怎么办呢?精索静脉曲张与阳痿对男性朋友的身体健康都有着严重的危害，所以说对于这两种其中的任何一个都要给予足够的重视，当出现这样的情况下，首先要调整好自己的饮食，还要做适当的运动以及进行适当的按摩，有利于病情的缓解。

综合
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