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精索静脉曲张术后疼痛怎么回事 术后有哪些注意事项

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2017-08-1239健康网
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　　说到精索静脉曲张这种泌尿系统疾病相信男性朋友并不会太陌生，尤其是生活中由于诸多不良生活习惯的影响，越来越多的男性朋友开始患上此病，对于精索静脉曲张的治疗方法而言手术治疗效果是非常不错的。那精索静脉曲张术后疼痛怎么回事?术后有哪些注意事项呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　精索静脉曲张术后疼痛怎么回事?

　　临床上很多患者在手术治疗精索静脉曲张后都会出现不同程度的疼痛，有的人甚至在手术后很长一段时间内仍然出现疼痛问题。那精索静脉曲张术后疼痛是否就是意味着病情复发呢?事实上对于精索静脉曲张术后疼痛这个症状，有可能是在手术过程中损伤了引精索的淋巴管，而这种情况在临床手术当中是非常难控制的，假如真的出现了精索静脉曲张术后疼痛问题，只能注意做好相关的术后护理，这样随着时间的推移也是能够慢慢减轻的。

　　那精索静脉曲张术后有哪些注意事项?

　　(1)在手术拆线之后大约一个月左右，患者的正常生活基本都能够得到恢复，但是此时也需要避免性生活，等到彻底好了再来考虑这个问题吧，以免因为生殖器充血影响术后恢复的程度。

　　(2)术后一定注意不要长期间站立，同时也要避免重体力活劳动，这样才能够帮助身体更快地恢复。

　　(3)在饮食上主要少吃辛辣刺激的食物，多吃营养均衡口味清淡的饮食，以帮助身体获得充足营养的同时，还能够避免不良饮食习惯对术后创口的影响。切勿在术后仍然不顾自身的特殊情况，放开肚子胡吃海喝，这种不负责任的行为是有可能在极大程度上影响最终的治疗效果的。

　　以上就是关于精索静脉曲张术后疼痛的相关内容介绍，假如患者出现了精索静脉曲张术后疼痛的症状，也不需要过度担心，及时去到医院去咨询主治医师，在获得确切答案后遵照医嘱做好相关的护理事项，相信是可以很好地恢复生殖健康的。

综合
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