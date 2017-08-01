精索静脉曲张术后护理

精索静脉曲张是当前男性常见病症，近些年的患病率有所升高。该病因对男性生育等方面影响较大，进而患病后需要及时的治疗。当前主要治疗方法为手术治疗，不过很多男性多于术后护理知识了解有限。进而便问了这样一个问题，即精索静脉曲张术后护理注意事项有哪些呢？

那么，精索静脉曲张术后护理注意事项有哪些？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

精索静脉曲张术后护理之一：手术后注意休息

男性患者在进行完精索静脉曲张手术后应充分休息，此时不可进行重体力劳动，站立的时间也不可过久了，多平躺休息以促进恢复。

精索静脉曲张术后护理之二：运动方面

男性在进行完该项手术以后，不可进行过于剧烈的运动。剧烈的、大量运动不利于身体恢复，对于病症将带来负面影响作用。

精索静脉曲张术后护理之三：心情方面

手术以后，患者要保持开朗、舒畅的心情，良好的心情对于手术的恢复，病症的康复将产生积极的影响。

精索静脉曲张术后护理之四：饮食方面

患者手术后应多吃有营养的、清淡的食物，此时是不可以吃辛辣类具有刺激性的食物的。更不可吸烟、喝酒，将严重影响手术后的伤口恢复。

精索静脉曲张术后护理之五：其他方面

手术以后患者应注意做好出血的预防工作，另外要尊医嘱服药，以免发生术后感染。

以上是有关精索静脉曲张术后护理知识的介绍，洗完我们的介绍对于您相关知识的了解，术后的科学、恰当护理起到促进性的作用。患者手术后必须多加注意，科学的来做好护理工作，以免影响到手术后身体的恢复。